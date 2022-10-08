Стало известно, когда из Керчи выйдет первый паром с большегрузами

Первый паром с большегрузами отправится из Керчи в Тамань около 20:00–20:30. Об этом 8 октября заявил советник главы Крыма Олег Крючков, пишет ТАСС.



По его словам, паромы уже готовы, они будут перевозить грузовики в порт Кавказ.

