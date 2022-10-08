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    Крымский мост

    Стало известно, когда из Керчи выйдет первый паром с большегрузами

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    Первый паром с большегрузами отправится из Керчи в Тамань около 20:00–20:30. Об этом 8 октября заявил советник главы Крыма Олег Крючков, пишет ТАСС.

    По его словам, паромы уже готовы, они будут перевозить грузовики в порт Кавказ.

    Также Крючков добавил, что железнодорожное сообщение в Крыму в течение суток вернется к привычному расписанию.

    Тем временем по Крымскому мосту проехали первые машины. Реверсивное движение идет от моста до пункта досмотра, а дальше снова начинается двустороннее, рассказывала корреспондент «Фонтанки». Подробнее читайте и смотрите здесь.

    По данным Национального антитеррористического комитета, 8 октября в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. Движение было полностью перекрыто.

    Погибли, по предварительным данным Следственного комитета, три человека. Это пассажиры легкового автомобиля, который ехал рядом с подорвавшимся грузовиком. На данный момент из воды уже подняты тела двоих погибших — мужчины и женщины.

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