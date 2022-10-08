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    Крымский мост

    В Крыму опровергли сообщение о непогоде, которая мешает запуску паромов

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    Пассажирские паромы из Крыма запустят в субботу, об этом 8 октября заявил глава республики Сергей Аксенов.

    «Будет восстановлено паромное сообщение. Сегодня — пассажирское. И до конца дня, скорее всего, уже будет открыто автомобильное паромное сообщение», — сказал он в видеообращении.

    Ранее врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что погода не позволит запустить паромную переправу сегодня. Однако, как пишет РИА Новости, он уточнил, что всё же позволит, ведется работа по запуску паромной переправы из Керчи в порт Кавказ.

    «В ближайшее время планируем организовать пассажирское сообщение непосредственно с Краснодарским краем именно судами средней вместимости порядка 100 и более человек», — сказал он.

    Паромная переправа вновь стала актуальной после взрыва на Крымском мосту утром в субботу, в результате которого частично обрушились два автомобильных пролета. Сейчас движение по мосту перекрыто. Также власти полуострова говорили о том, что уже налажен сухопутный коридор из Крыма через новые регионы России. Туристов при этом всё же просят задержаться на полуострове, а отели — бесплатно продлить время проживания.

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