В Крыму опровергли сообщение о непогоде, которая мешает запуску паромов

Пассажирские паромы из Крыма запустят в субботу, об этом 8 октября заявил глава республики Сергей Аксенов.



«Будет восстановлено паромное сообщение. Сегодня — пассажирское. И до конца дня, скорее всего, уже будет открыто автомобильное паромное сообщение», — сказал он в видеообращении.



Ранее врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что погода не позволит запустить паромную переправу сегодня. Однако, как пишет РИА Новости, он уточнил, что всё же позволит, ведется работа по запуску паромной переправы из Керчи в порт Кавказ.

