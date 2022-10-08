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    Ростуризм сказал, что делать тем, кто собирался в Крым или застрял там

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    Ростуризм просит отели и санатории в Крыму и Севастополе бесплатно продлить даты проживания гостям, у которых они заканчиваются сегодня. Об этом 8 октября заявила глава ведомства Зарина Догузова. По ее словам, туристическому бизнесу окажут поддержку.

    Туристов, которые планировали поехать в Крым, просят следить за информацией. Оператор ж/д перевозок «Гранд Сервис Экспресс» уже принял решение вернуть деньги за билеты на поезда в Крым и из него.

    Организованные туристы, как сообщила Догузова, могут перенести сроки поездки на более поздние даты либо поменять направление по соглашению с туроператором. Самостоятельным туристам необходимо обратиться к администраторам отелей или санаториев, где они бронировали номера.

    Также для туристов открыли горячую линию по номеру 8 (800) 511-80-18.

    По данным Национального антитеррористического комитета, 8 октября в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета. Движение перекрыто.

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