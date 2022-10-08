Ростуризм сказал, что делать тем, кто собирался в Крым или застрял там

Ростуризм просит отели и санатории в Крыму и Севастополе бесплатно продлить даты проживания гостям, у которых они заканчиваются сегодня. Об этом 8 октября заявила глава ведомства Зарина Догузова. По ее словам, туристическому бизнесу окажут поддержку.



Туристов, которые планировали поехать в Крым, просят следить за информацией. Оператор ж/д перевозок «Гранд Сервис Экспресс» уже принял решение вернуть деньги за билеты на поезда в Крым и из него.

