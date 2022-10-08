Поезда не едут, но билеты продаются. «Фонтанка» решила, как поедет в Симферополь

Несмотря на заявление оператора «Гранд Сервис Экспресс» о том, что продажа билетов на поезда в Крым приостановлена, их еще можно найти на сайте. «Фонтанка» убедилась в этом днем 8 октября.



Пассажиры всё еще могут выбрать себе место в поезде из Петербурга в Симферополь, который по расписанию должен отправиться сегодня в 17:20. Оплатить его тоже можно.