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    Крымский мост

    Поезда не едут, но билеты продаются. «Фонтанка» решила, как поедет в Симферополь

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    Несмотря на заявление оператора «Гранд Сервис Экспресс» о том, что продажа билетов на поезда в Крым приостановлена, их еще можно найти на сайте. «Фонтанка» убедилась в этом днем 8 октября.

    Пассажиры всё еще могут выбрать себе место в поезде из Петербурга в Симферополь, который по расписанию должен отправиться сегодня в 17:20. Оплатить его тоже можно.

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    Ранее стало известно, что из-за взрыва на Крымском мосту ряд поездов в Крым и оттуда задерживается. А пассажирам предлагают вернуть билеты на отмененные поезда без дополнительных сборов и платы.

    По данным Национального антитеррористического комитета, 8 октября в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета. Движение перекрыто.

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