«Преждевременная инициатива». В Минобороны не поддержали идею жертвовать новогодними праздниками

Армия имеет все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений. Об этом заявили в Минобороны России, заверив, что экономить на праздниках в пользу военных не требуется.



Армия имеет все необходимое для обеспечения всех подразделений. Об этом заявили в Минобороны России 7 октября, заверив, что экономить на праздниках в пользу военных не нужно.



Начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин назвал «преждевременными и ненужными» инициативы отдельных регионов отменить новогодние мероприятий для детей, чтобы выделить средства для мобилизованных.

