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    В Петербурге отменяют новогодние праздники

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    «Преждевременная инициатива». В Минобороны не поддержали идею жертвовать новогодними праздниками

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    Армия имеет все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений. Об этом заявили в Минобороны России, заверив, что экономить на праздниках в пользу военных не требуется.

    Армия имеет все необходимое для обеспечения всех подразделений. Об этом заявили в Минобороны России 7 октября, заверив, что экономить на праздниках в пользу военных не нужно.

    Начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин назвал «преждевременными и ненужными» инициативы отдельных регионов отменить новогодние мероприятий для детей, чтобы выделить средства для мобилизованных.

    Он сообщил, что сегодня в Вооружённых силах есть всё необходимое, чтобы полностью обеспечить все подразделения и каждого военнослужащего как в районах проведения спецоперации, так и в местах подготовки мобилизованных.

    «Мы, безусловно, признательны за оказываемую сегодня во всех регионах активную поддержку Вооруженных сил РФ и проведения частичной мобилизации. Вместе с тем хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах (...) нет», — приводит слова генерал-полковника министерство.

    О готовности отменить общегородские новогодние и рождественские мероприятия за исключением «детских ёлок» заявили в Смольном. Сэкономленные деньги хотели отдать на оснащение добровольцев и мобилизованных. В Ленобласти и Нижнем Новгороде приняли аналогичные решения. В Кремле их не оценили, сообщало РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.

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    Комментарии 9

    DjCvetkov07 Окт 2022 в 22:58
    Не верю!
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