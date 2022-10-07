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    В Кремле назвали «преждевременной» идею отменить новогодние мероприятия в Петербурге

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    Инициативу властей Петербурга и ряда других регионов отменить часть новогодних и рождественских мероприятий не оценили в администрации президента. Об этом 7 октября пишут РИА Новости и «Интерфакс» со ссылкой на источники в Кремле.

    «Считаем ее явно преждевременной и непроработанной», — подчеркнули там.

    Ранее в Смольном заявили, что правительство Петербурга решило отменить в этот раз общегородские новогодние и рождественские мероприятия, оставив только «детские елки». Сэкономленные деньги хотят направить на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных. Аналогичные решения приняли в Ленобласти и Нижнем Новгороде.

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