Депутат Вишневский спросил военных о суициде мобилизованного в Каменке

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский направил запрос на имя командующего Западным военным округом, где просит уточнить информацию о самоубийстве мобилизованного в Каменке. Ранее об этом и других случаях сообщали СМИ.



По данным «Фонтанки», запрос отправлен 7 октября. В нем речь идет о гибели мобилизованного 28-летнего петербуржца, который, предположительно, 2 октября совершил суицид на полигоне для стрельбищ. По данным «Фонтанки», погибший проживал в Шушарах. О его смерти также говорилось в телеграм-чате жен мобилизованных.

