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    Мобилизация

    Депутат Вишневский спросил военных о суициде мобилизованного в Каменке

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    Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский направил запрос на имя командующего Западным военным округом, где просит уточнить информацию о самоубийстве мобилизованного в Каменке. Ранее об этом и других случаях сообщали СМИ.

    По данным «Фонтанки», запрос отправлен 7 октября. В нем речь идет о гибели мобилизованного 28-летнего петербуржца, который, предположительно, 2 октября совершил суицид на полигоне для стрельбищ. По данным «Фонтанки», погибший проживал в Шушарах. О его смерти также говорилось в телеграм-чате жен мобилизованных.

    Ранее стало известно о двух погибших мобилизованных в Новосибирском высшем военном командном училище, вторую смерть подтвердила региональный омбудсмен. Мобилизованный житель Челябинской области Денис Козлов скончался после драки в Елани.

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