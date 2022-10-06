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    Служба безопасности Швеции считает саботаж основной версией утечек на «Северных потоках»

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    Взрывы стали причиной утечек на газопроводах в Балтийском море.

    Об этом 6 октября говорится в релизе службы безопасности Швеции. Расследование было проведено совместно с Береговой охраной, Вооруженными силами Швеции и Полицейским управлением.

    Было установлено, что на объектах Nord Stream 1 и 2 в Шведской экономической зоне произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам. Поэтому основная версия причины преступления — грубый саботаж.

    В ходе расследования было проведено обследование места утечек. Сейчас ведется поиск подозреваемых, которые будут привлечены к ответственности.

    Работа «Северного потока» остановилась в конце августа из-за проблемного ремонта турбин Siemens. «Северный поток — 2» не успели ввести в эксплуатацию. При этом оба газопровода были заполнены газом. 26 сентября были повреждены нитки сразу на двух экспортных газопроводах в Европу. Некоторые страны не исключают диверсию. Дания уведомила Россию о взрывах на месте утечки. ФСБ по факту взрывов возбудила дела о международном терроризме. Подробнее об этом — на «Фонтанке».

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