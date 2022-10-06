Служба безопасности Швеции считает саботаж основной версией утечек на «Северных потоках»

Взрывы стали причиной утечек на газопроводах в Балтийском море.



Об этом 6 октября говорится в релизе службы безопасности Швеции. Расследование было проведено совместно с Береговой охраной, Вооруженными силами Швеции и Полицейским управлением.



Было установлено, что на объектах Nord Stream 1 и 2 в Шведской экономической зоне произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам. Поэтому основная версия причины преступления — грубый саботаж.

