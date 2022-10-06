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    Школьницу связали и изнасиловали в отеле на юге Петербурга

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    16-летняя жительница Петербурга заявила об изнасиловании. Она поехала в отель со знакомым, который наплевал на то, что она не была согласна.

    В полицию Адмиралтейского района накануне около одиннадцати вечера обратился 53-летний мужчина, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 октября. По предварительной информации, он сообщил, что его дочь поехала на свидание с парнем, с которым год назад её познакомили друзья. На каршеринге он увез девушку в отель на Старо-Петергофском шоссе. Там пара выпила, после чего мужчина связал руки и ноги девушки её же одеждой и изнасиловал.

    Из номера знакомый после акта девушку выпустил.

    В больнице, куда подростка отвезли родители, у нее зафиксировали ссадины и гематомы на нижних конечностях.

    Семья у пострадавшей полная, но неблагополучная и состоит на учете в ОДН.

    По заявлению проводится проверка.

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