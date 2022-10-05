Налётчиков на миллионера на Заневском ищут по плану «Перехват». Они дали о себе знать душевным порывом

В Петербурге введён план «Перехват» после того, как трое на чёрном «Фольксвагене» увезли с Заневского проспекта рюкзак с чужим миллионом 5 октября. Его владелец полагает, что стал жертвой теневого обмена валют.

Как рассказал «Фонтанке» мужчина, он приехал в Петербург из Карелии и, планируя путешествие к друзьям в Белоруссию, хотел обменять часть денег на американскую валюту. Выгодное для себя предложение нашёл в Telegram. Собеседник предлагал доллар за 58 рублей.



Встреча на Заневском проспекте пошла не по плану. У гипермаркета «О’Кей» на жителя Карелии напали трое, залили его газом и отобрали рюкзак с 1,1 млн рублей.



По словам мужчины, он пытался преследовать нападавших, звал на помощь случайных свидетелей, но те на его крик не отреагировали.

Преступники уехали на чёрном «Фольксвагене Поло». По предварительным данным «Фонтанки», полицейские уже установили владельца автомобиля: он зарегистрирован на женщину. Сотрудники отсматривают записи с камер наблюдения, автомобиль и налётчиков ищут.

