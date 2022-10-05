Нырнул и махнул на прощание длинным «хвостом». ДТП «с испугом» на Ленсоветовской дороге попало на видео

ДТП с одним участником произошло утром 5 октября на юге Петербурга. Чтобы избежать столкновения, водитель грузовика свернул в кювет, который оказался довольно глубоким.



Видео публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «На Ленсоветовской дороге по направлению к Московскому шоссе водитель легковушки испугал водителя грузовичка, и в результате его опрокинуло в кювет», — комментирует автор. Очевидцы остановились и сразу побежали к грузовику.

