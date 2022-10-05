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    Нырнул и махнул на прощание длинным «хвостом». ДТП «с испугом» на Ленсоветовской дороге попало на видео

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    ДТП с одним участником произошло утром 5 октября на юге Петербурга. Чтобы избежать столкновения, водитель грузовика свернул в кювет, который оказался довольно глубоким.

    Видео публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «На Ленсоветовской дороге по направлению к Московскому шоссе водитель легковушки испугал водителя грузовичка, и в результате его опрокинуло в кювет», — комментирует автор. Очевидцы остановились и сразу побежали к грузовику.

    Подписчики группы спорят о том, кто неправ, и как следовало поступить водителям. «Там помеха справа, все летят и думают, что по главной, ни с одной стороны при въезде на Ленсоветовскую нет знака «Главная дорога», — отмечает Владимир. Алексей подтверждает: «Там нет знаков приоритета. Обе дороги асфальтовые. Докажите, что это прилегающая территория».

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