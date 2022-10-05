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    Продолжается прием заявок от застройщиков на конкурс «Строитель года»: победителей выберут в 8 номинациях

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    В Петербурге продолжается прием заявок на участие в крупнейшем ежегодном профессиональном конкурсе «Строитель года — 2022». До 10 октября продлится прием заполненных анкет, а затем победителей определят горожане и профессиональное жюри.

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    Ежегодный профессиональный конкурс «Строитель года» проводится среди профессионалов рынка с 2003 года. Его цель — привлечь внимание как властей, так и жителей города к самым актуальным и современным проектам на строительном рынке.

    Номинации каждый год актуализируются в соответствии с духом времени. В этом году их восемь. Лучший проект года, ожидаемый проект следующего года и проект благоустройства выберут путем голосования петербуржцы. А представители экспертного жюри определят лучшую строительную компанию, компанию — лидера импортозамещения и лучшую компанию в сфере исполнения госзаказа.

    Есть и две персональные награды: эксперты выберут самого эффективного менеджера отрасли, а также руководителя, за долгие годы работы внесшего значительный вклад в дело развития строительного сектора Санкт-Петербурга.

    Номинации конкурса «Строитель года — 2022»

    Выбор горожан:

    • Проект года
    • Лучший проект благоустройства
    • Ожидание года

    Выбор экспертного жюри:

    • Компания года
    • За заслуги в строительной отрасли
    • Эффективный менеджер года
    • Лидер импортозамещения
    • Лучшая компания в сфере исполнения госзаказа

    Заявки на конкурс принимаются с 1 сентября по 10 октября 2022 г. включительно. После этой даты стартует голосование профессионального жюри и горожан. Голосование жителей города будет проходить на портале «Фонтанка.ру». Победителей объявят на торжественной церемонии награждения в ноябре.

    Инициатор и организатор конкурса — СРО А «Объединение строителей СПб». Подробная информация о конкурсе и пакет документов на сайте: www.stroitelgoda.ru.

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