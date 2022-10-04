Без гостей, но с лошадками. Как семилетняя девочка отпраздновала день рождения в очереди на Верхнем Ларсе

Семилетняя Лера отпраздновала свой день рождения в очереди на Верхнем Ларсе — чтобы доехать до Грузии, её семья стояла в пробке трое суток. После пересечения границы мать Леры поделилась с «Фонтанкой» рассказом о том, как прошёл необычный праздник.



«Наша девочка долго ждала и готовилась к этому дню. Ей исполнилось 7 лет, и она уже совсем большая. Но она не так его себе представляла. Она мечтала его отметить с самыми близкими, друзьями и хотела всех своих гостей покатать на лошади, а потом, загадав желание, сдуть свечу на торте», — говорит мать Леры. По её словам, желание дочери исполнилось частично: «Лошади были в поле. Гостей не было, вместо торта самым сладким подарком были конфеты от дяди Кирилла (соседа по очереди). Этот день рождения останется на всю жизнь в её памяти».

