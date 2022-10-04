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    Без гостей, но с лошадками. Как семилетняя девочка отпраздновала день рождения в очереди на Верхнем Ларсе

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    21 комментарий
    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
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    Семилетняя Лера отпраздновала свой день рождения в очереди на Верхнем Ларсе — чтобы доехать до Грузии, её семья стояла в пробке трое суток. После пересечения границы мать Леры поделилась с «Фонтанкой» рассказом о том, как прошёл необычный праздник.

    «Наша девочка долго ждала и готовилась к этому дню. Ей исполнилось 7 лет, и она уже совсем большая. Но она не так его себе представляла. Она мечтала его отметить с самыми близкими, друзьями и хотела всех своих гостей покатать на лошади, а потом, загадав желание, сдуть свечу на торте», — говорит мать Леры. По её словам, желание дочери исполнилось частично: «Лошади были в поле. Гостей не было, вместо торта самым сладким подарком были конфеты от дяди Кирилла (соседа по очереди). Этот день рождения останется на всю жизнь в её памяти».

    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
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    Любопытно, что в нескольких машинах от той, где ехала семилетняя Лера с мамой, в пробке стояла Елена (имя изменено) с шестилетней Варей. Она рассказала «Фонтанке», что им с дочерью тоже пришлось ждать до пересечения границы почти трое суток: «День старались проводить максимально стандартно, насколько это возможно, конечно, в условиях «жизни в машине». Просыпались, завтракали, выходили гулять, дочь активная — везде лазала, прыгала, бегала; потом занимались — читали, клеили наклейки, выполняли задания (всё было с собой), обедали, дочь смотрела мультики, и далее по кругу». По её словам, в какой-то момент у них закончились еда, вода и сладости, тогда на помощь пришли осетинцы, торговавшие продуктами, и соседи по машинам. «Дочь в целом «путешествие до границы» перенесла нормально, только под конец в нейтральной зоне расплакалась, что мы никогда уже не приедем», — добавила она.

    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
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    Пробка на границе России и Грузии образовалась после 21 сентября, когда была объявлена частичная мобилизация. Желающим покинуть страну пришлось стоять по несколько дней. Сейчас, по сообщениям очевидцев, больших очередей на этой границе нет.

    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 21

    ssr04 Окт 2022 в 16:31
    Лера в Ларе?
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