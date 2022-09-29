«Спартак» обыграл «Зенит» впервые с 2017. Смотрите, как это получилось

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Поделиться Поделиться





«Зенит» неожиданно проиграл московскому «Спартаку» в Кубке России с разгромным счетом. Отдел спорта «Фонтанки» — о самых важных событиях игры.

Новый формат Кубка России и слепой жребий подарили любителям футбола минимум два дополнительных матча между «Зенитом» и «Спартаком» в сезоне 2022/23. Два принципиальных соперника попали в одну группу. Первая встреча проходила в Москве спустя три недели после матча в чемпионате.

Та игра тоже проходила на домашнем стадионе красно-белых и завершилась победой «Зенита» со счетом 2:1. С тех пор ситуация в двух командах изменилась мало. Петербуржцы лидируют в чемпионате, а «Спартак» идет в группе-преследования. Леонид Федун окончательно передал бразды правления Александру Матыцину. Однако на матчи любимой команды Федун ходить не перестал. Не стала исключением и кубковая игра с «Зенитом».



В отличие от чемпионата, в Кубке России «Спартак» перед третьим туром опережал «Зенит». В первом туре москвичи обыграли «Крылья Советов» (1:0), во втором — разгромили «Факел» (3:0). У «Зенита» была победа над «Факелом» (2:0) и неожиданная неудача в матче с «Крыльями Советов» (0:2).

На игру команды выпустили почти боевые составы с небольшими изменениями. У «Зенита» вышли с первых минут: Иван, Дуглас Сантос (капитан команды), Родригао, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Вячеслав Караваев, Вендел, Далер Кузяев, Густаво Мантуан, Малком, Иван Сергеев.



Перед встречей на гостевой трибуне фанаты «Зенита» вывесили баннер с память о жертвах стрельбы в ижевской школе.



Петербуржцы начали активнее, но опасных моментов в первые минуты больше создали футболисты «Спартака». Сначала Александр Соболев после углового пробил головой — спас вратарь «Зенита» Иван. Потом Квинси Промес от границы штрафной послал мяч под перекладину — вновь отлично проявил себя бразильский голкипер.



«Зенит» на это ответил двумя прицельными ударами Кузяева. В первом случае мяч пронесся рядом со штангой, во втором — попал четко в нее.



Тот же Кузяев едва не подвел команду. В одной из атак он прервал опасный прострел Промеса на Романа Зобнина, но мяч перехватил Михаил Игнатов и хавбек «Спартака» пробил. Мяч кого-то зацепил, немного изменил направление и проскочил за спину Ивану. Вратарь «Зенита» лишь в последний момент успел накрыть мяч.



Под конец первого тайма главный судья встречи Виталий Мешков выписал по желтой карточке сначала Промесу (умудрился шипами бутс оставить царапины на груди Родригао) и Малкому (тоже сыграл опасно против соперника). После свистка на перерыв главный тренер «Зенита» Сергей Семак был очень недоволен решениями рефери, но сумел свои эмоции высказать предельно корректно.



«Две игры пропустил и опять безобразие устраивает!» — кричал Семак.



Мешкова действительно не назначали два тура после того, как в матче «Динамо» — «Урал» (2:1) он ошибочно не назначил пенальти в ворота москвичей.

Второй тайм начался со стопроцентного момента у «Зенита». Караваев дальним пасом закинул мяч в штрафную соперника, где его подхватил Малком, обработал двумя касаниями и, оказавшись один на один с вратарем, пробил в дальнюю штангу, но попал в штангу.



В общем, ничего не предвещало дальнейших событий. Разгром начал и закончил Промес. Казалось, что Родригао успел сделать перехват у штрафной «Зенита». Но мяч от бразильца пришел к Даниилу Денисову. Полузащитник «Спартака» сразу отдал вперед и вывел Промеса один на один с Иваном. Голландец свой момент не упустил и вывел команду вперед.



Следом мощным ударом положил второй Александр Соболев на 87-й минуте. Промес поставил точку в этом нелогичном матче уже на пятой добавленной минуте. Финальный свисток зафиксировал неожиданный разгром «Зенита» 0:3.

Красно-белые не побеждали петербуржцев на протяжении 11 матчей — с ноября 2017 года, а с разницей в три мяча и вовсе с 2006-го (1:4). Как-то не идут дела у «Зенита» в этом Кубке России. Исправлять ошибки придется 2 октября в матче чемпионата РПЛ против «Ростова».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

