«Зенит» заставил понервничать, но добил «Спартак» в Москве за 15 минут

Фото: t.me/fczenit Поделиться Поделиться





«Зенит» одержал очень важную победу в выездном матче против «Спартака». Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как это было.

К восьмому туру чемпионата РПЛ «Спартак» и «Зенит» подошли на соседних строчках. Москвичи — на втором месте с 16 очками, петербуржцы — на первом с 17-ю. И если для сине-бело-голубых диспозиция привычная, то для «Спартака» с учетом 10 итогового места в прошлом сезоне нынешнее положение в турнирной таблице — большая удача.



После поражения в матче за Суперкубок Гильермо Абаскаль сумел перестроить игру команды и красно-белые начали чемпионат бодро. После 5 тура москвичи даже захватили лидерство, но после 6-го все-таки уступили первое место «Зениту». Особенно мощно проявили себя москвичи в атаке. Промес на сегодняшний день — лучший бомбардир лиги (7 голов), а Соболев — один из лучших ассистентов (4 голевые передачи).



«Игра будет непростой, потому что это, наверное, лучший «Спартак», который я видел за три года в России. Статистика тоже об этом говорит — лучший старт за все это время. Плюс в этом сезоне команда особенно много забивает», — заявил перед игрой полузащитник «Зенита» Дуглас Сантос.



Продолжилась борьба фанатов против Fan ID. Болельщики «Зенита» опубликовали перед игрой ролик, в котором чиновник выкапывает могилу в лесу и складывает в нее атрибутику болельщиков команд РПЛ. В свою очередь, рэпер Feduk, выступивший перед матчем на «Открытии Арене», в микрофон сказал: «Ребята, футбол без фанатов — ничто. Верните ультрас на трибуны».

В стартовом составе петербуржцев вышли: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен (капитан команды), Родригао, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра.



На 5-й минуте вратарь «Спартака» Александр Максименко едва не совершил результативную ошибку, отдав пас в своей штрафной прямо на ногу Мостовому. Полузащитник «Зенита», кажется, такого подарка не ожидал и слишком сильно затянул с ударом: его успели накрыть защитники.

На 17 минуте снова Мостовой получил поперечный пас в штрафной уже от своего и пробил по воротам без помех, но мяч пролетел рядом с дальней девяткой. Петербуржцы плотно прижали соперника к воротам. Тем неожиданнее стал ответ хозяев.



На 21 минуте Михаил Игнатов отдал длинную диагональную передачу на Соболева. Форвард «Спартака» четко обработал мяч у штрафной и отдал Мартинсу, а тот прострелил обратно на Соболева. Легко избавившись от опеки Ловрена, Александр забил в ворота «Зенита».



После пропущенного мяча «Зенит» только добавил оборотов, но в завершающей стадии у сине-бело-голубых по-прежнему были серьезные проблемы. Чего только стоит удар Малкома ваше перекладины в паре метров от ворот на 31 минуте. И подобных моментов было еще несколько, но все удары оказались мимо цели.



Напряжение, которое росло весь первый тайм, вылилось в массовую потасовку незадолго до перерыва. На поле выбежали даже игроки и тренеры со скамеек запасных. Главный судья встречи Павел Кукуян ограничился только двумя желтыми карточками — Венделу и Промесу. По официальной статистике, в первом тайме «Зенит» нанес 10 ударов по воротам, но ни разу не попал. «Спартаку» же хватило всего двух, чтобы повести в счете.

Характер игры во втором тайме не изменился с той лишь разницей, что петербуржцы перестали промахиваться. «Зенит» сразу же заработал право на угловой. После подачи мяч неожиданно сильно отскочил от газона вверх. Быстрее всех сориентировался Ловрен и пробил точно между ног Максименко в ворота. Ошибка, потасовка и гол — своеобразный хет-трик.



Спустя 12 минут все-таки забил Мостовой, мощно пробив обводящим ударом от самой границы штрафной. Максименко даже не успел среагировать на удар — лишь проводил его взглядом.

В оставшееся время «Зенит» спокойно на классе вел игру к победе. Лишь в добавленное время Промес опасно пробил под перекладину, но Кержаков успел подставить ладонь под мяч. Финальный свисток зафиксировал победу «Зенита» со счетом 2:1, а статистика — тотальное преимущество петербуржцев, нанесших в общей сложности 22 удара по воротам, против четырех у соперника.



Эта победа позволила «Зениту» закрепиться в лидерах, оторвавшись на три очка от ближайших преследователей, и отбросить «Спартак» на четвертое место. Отличные итоги, как не посмотри.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

