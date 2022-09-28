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    В Ижевске простились с 11 погибшими в школе № 88

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    В Ижевске 28 сентября простились с 11 из 17 погибших в школе № 88. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, организацию похорон республика взяла на себя.

    Также глава республики рассказал о самочувствии школьников, оставшихся в местных больницах. Четверо из них в настоящий момент находятся в состоянии средней степени тяжести, еще четверо — в удовлетворительном.

    С детьми работают психологи, рядом находятся родители. 15 человек, как ранее писала «Фонтанка», проходят лечение в федеральных медицинских центрах, куда их доставил борт МЧС.

    Стрельба в школе №88 на Пушкинской улице началась 26 сентября около 10 утра по московскому времени. Мужчина в черной футболке и балаклаве вошел в здание и смертельно ранил охранника, а потом стал стрелять по учащимся и преподавателям.

    Следствие полагает, что стрелял бывший выпускник школы, 34-летний Артем Казанцев, который состоял на учете в психоневрологическом диспансере и, предположительно, придерживался нацистской идеологии. После нападения он покончил с собой.

    В Минцифры собираются принять решение об «обсуждении общего влияния компьютерных игр», поскольку «стоявший на учете и страдавший шизофренией убийца играл в них».

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