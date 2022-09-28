В Ижевске простились с 11 погибшими в школе № 88

В Ижевске 28 сентября простились с 11 из 17 погибших в школе № 88. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, организацию похорон республика взяла на себя.



Также глава республики рассказал о самочувствии школьников, оставшихся в местных больницах. Четверо из них в настоящий момент находятся в состоянии средней степени тяжести, еще четверо — в удовлетворительном.



С детьми работают психологи, рядом находятся родители. 15 человек, как ранее писала «Фонтанка», проходят лечение в федеральных медицинских центрах, куда их доставил борт МЧС.