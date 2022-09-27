Пострадавших во время стрельбы в школе Ижевска доставили в Москву

15 пострадавших в ходе стрельбы в школе №88 Ижевска будут проходить лечение в клиниках Москвы. Днем 27 сентября борт МЧС доставил пациентов в столицу, сообщает ТАСС.
В республиканских больницах остаются 8 детей в состоянии средней тяжести. Об этом рассказал на пресс-конференции глава Удмуртии Александр Бречалов.
Губернатор напомнил, что от рук убийцы погибли 17 человек. Среди них дети от 7 до 16 лет, а также два охранника, педагоги по математике, ИЗО, английскому, а также сотрудник школы. Бречалов отметил, что с семьями погибших и пострадавших работают психологи, республика готовится предоставить материальную помощь.
«И директор школы, и педагоги, и охрана проявили себя в высшей степени профессионально. Начиная от кнопки тревожной, женщина нажала несколько раз — я это видел своими глазами, просматривал видео — хотя в этот момент она подвергала себя смертельной опасности. А директор, организовывая процесс, вы знаете, что большинство классов были закрыты», — рассказал Бречалов.