Число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 17 человек. Об этом 26 сентября сообщили власти Удмуртии со ссылкой на данные Следственного комитета.



«По данным Следственного комитета России, погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых», — сообщается на сайте главы республики Александра Бречалова.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли 15 человек, в больницах находятся 23 пострадавших (из них 21 ребенок), причем 11, включая 9 детей, попали в реанимацию.

