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    Число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 17 человек

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    Число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 17 человек. Об этом 26 сентября сообщили власти Удмуртии со ссылкой на данные Следственного комитета.

    «По данным Следственного комитета России, погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых», — сообщается на сайте главы республики Александра Бречалова.

    Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли 15 человек, в больницах находятся 23 пострадавших (из них 21 ребенок), причем 11, включая 9 детей, попали в реанимацию.

    Стрельба в школе №88 на Пушкинской улице началась около 10 утра по московскому времени. Мужчина в черной футболке и балаклаве вошел в здание и смертельно ранил охранника, а потом стал стрелять по учащимся и преподавателям.

    Следствие полагает, что стрелял бывший выпускник школы, 34-летний Артем Казанцев, который состоял на учете в психоневрологическом диспансере и, предположительно, придерживался нацистской идеологии. После нападения он покончил с собой. В Минцифры собираются принять решение об «обсуждении общего влияния компьютерных игр», поскольку «стоявший на учете и страдавший шизофренией убийца играл в них».

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