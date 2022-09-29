В Госдуму в осеннюю сессию внесут поправки о безвозмездной передаче церкви икон из музеев

На рассмотрение в Годсуму в осеннюю сессию планируют внести поправки в федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». Они позволят безвозмездно передавать церкви иконы из музеев — 29 сентября рассказал Агентству городских новостей «Москва» председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.



«В музеях в запасниках находятся десятки тысяч икон, которые недоступны верующим, и их никто не видит», — объяснил свое видение необходимости подобного документа депутат от КПРФ.

