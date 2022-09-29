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    В Госдуму в осеннюю сессию внесут поправки о безвозмездной передаче церкви икон из музеев

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    На рассмотрение в Годсуму в осеннюю сессию планируют внести поправки в федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». Они позволят безвозмездно передавать церкви иконы из музеев — 29 сентября рассказал Агентству городских новостей «Москва» председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

    «В музеях в запасниках находятся десятки тысяч икон, которые недоступны верующим, и их никто не видит», — объяснил свое видение необходимости подобного документа депутат от КПРФ.

    При этом, цитирует СМИ Гаврилова, обязательства по реставрации и охране икон останется за государством.

    Напомним, накануне в сети появилась копия протокола заседания расширенного реставрационного совета в Третьяковской галерее. Из документа стало известно, что «Троица» Андрея Рублева, которую летом вывозили в Троице-Сергиеву лавру на религиозный праздник, понесла серьезные утраты, которые угрожают ее существованию, и обнаруженные на сегодня последствия — далеко не все, о которых станет известно со временем. При этом музейщики до вывоза иконы предупреждали, что такие последствия неизбежны.

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