    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, вос

    759мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd58eur55.93
    ТЕМА ДНЯ

    Ситуация на границах

    Что взять с собойСитуация на границахМобилизация без военникаСправки от мобилизацииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Эксперт: В месте прорыва газа на «Северном потоке» на несколько месяцев исчезнет флора и фауна. Но потом восстановится

    7880

    Министерство обороны Дании

    Из-за масштабной утечки технического газа из трубопровода «Северный поток-2» на поверхности Северного моря наблюдается необычный эффект. Как он выглядит, во вторник, 27 сентября, продемонстрировала пресс-служба Датского военного ведомства.

    Как пояснил «Фонтанке» международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов, судя по обнародованным кадрам, это нанесет временный урон экологии Северного моря.

    «В определённом радиусе фауна и флора исчезнет на несколько месяцев, но восстановится, так как газ уйдёт в атмосферу, — полагает эксперт. — Величина этого радиуса будет зависеть от повреждения, но судя по воронке, он равен 300–500 м».

    В отличие от других примеров крупных аварий на газодобывающих объектах, к примеру, в Нидерландах в 1965 году, из-за которых на долгие десятилетия окрестные грунтовые воды оказались загрязнены метаном, прорыв «Северного потока» не станет настолько серьезной экологической катастрофой. Дело в том, что в данном случае речь идет не о действующем месторождении, из которого постоянно и без остановки идет газ, а о достаточно ограниченном объеме, который иссякнет в ближайшее время, полагает Владимир Демидов.

    Говорить определенно об объеме газа, который выйдет в атмосферу, очень трудно. Известно лишь, что при вводе в эксплуатацию нитки «Северного потока» этой зимой, шла речь о 177 млн м3 технического газа. Это обеспечивало давление внутри трубы на уровне чуть более 100 бар, и хотя рабочее давление трубопровода 300 бар, закачанного газа хватало для поддержания технического состояния «Северного потока-2» до тех пор, пока по нему бы не начались поставки товарных объемов природного газа.

    При этом далеко не весь этот объем выйдет на поверхность. «Всё не выйдет, так как у трубы есть профиль, и могут быть карманы, в которых газ останется, также столб воды не даст выйти всему газу, то есть давление воды «закроет» пробоину», — поясняет Владимир Демидов.

    Рассуждать о причинах аварии на нитках «Северного потока» и «Северного потока-2» эксперт не берется до выхода официального отчета об инциденте. Однако прорыв одновременно трех труб из четырех существующих в течение одной ночи он считает связанным с деятельностью человека: «Если это природные факторы, то это совпадение можно приравнять к моменту зарождения жизни на Земле, когда белки встретились и сложились в первую клетку».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ8
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ3

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close