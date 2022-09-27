Эксперт: В месте прорыва газа на «Северном потоке» на несколько месяцев исчезнет флора и фауна. Но потом восстановится

«В определённом радиусе фауна и флора исчезнет на несколько месяцев, но восстановится, так как газ уйдёт в атмосферу, — полагает эксперт. — Величина этого радиуса будет зависеть от повреждения, но судя по воронке, он равен 300–500 м».

В отличие от других примеров крупных аварий на газодобывающих объектах, к примеру, в Нидерландах в 1965 году , из-за которых на долгие десятилетия окрестные грунтовые воды оказались загрязнены метаном, прорыв «Северного потока» не станет настолько серьезной экологической катастрофой. Дело в том, что в данном случае речь идет не о действующем месторождении, из которого постоянно и без остановки идет газ, а о достаточно ограниченном объеме, который иссякнет в ближайшее время, полагает Владимир Демидов.

Говорить определенно об объеме газа, который выйдет в атмосферу, очень трудно. Известно лишь, что при вводе в эксплуатацию нитки «Северного потока» этой зимой, шла речь о 177 млн м3 технического газа. Это обеспечивало давление внутри трубы на уровне чуть более 100 бар, и хотя рабочее давление трубопровода 300 бар, закачанного газа хватало для поддержания технического состояния «Северного потока-2» до тех пор, пока по нему бы не начались поставки товарных объемов природного газа.



При этом далеко не весь этот объем выйдет на поверхность. «Всё не выйдет, так как у трубы есть профиль, и могут быть карманы, в которых газ останется, также столб воды не даст выйти всему газу, то есть давление воды «закроет» пробоину», — поясняет Владимир Демидов.

