Грузия не видит причин закрывать границу с Россией

У Грузии нет оснований закрывать границу с Россией и ограничивать въезд ее гражданам. На пропускных пунктах просто усилен контроль, заявил 27 сентября глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.



«Что касается якобы 250 тысяч граждан России, это неправда. Столько человек не приезжали, не знаю, откуда берутся эти цифры. Приблизительно четыре-пять дней назад было от 5 до 6 тысяч прибывших, сейчас эта цифра выросла до 10 тысяч, примерно на 40–45 % », — прокомментировал он слухи о числе приехавших в страну россиян (цитата по РИА Новости).