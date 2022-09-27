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    Ситуация на границах

    Грузия не видит причин закрывать границу с Россией

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    У Грузии нет оснований закрывать границу с Россией и ограничивать въезд ее гражданам. На пропускных пунктах просто усилен контроль, заявил 27 сентября глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.

    «Что касается якобы 250 тысяч граждан России, это неправда. Столько человек не приезжали, не знаю, откуда берутся эти цифры. Приблизительно четыре-пять дней назад было от 5 до 6 тысяч прибывших, сейчас эта цифра выросла до 10 тысяч, примерно на 40–45 %», — прокомментировал он слухи о числе приехавших в страну россиян (цитата по РИА Новости).

    Гомелаури отметил, что большой поток граждан РФ наблюдается на сухопутной границе Казбеги — Верхний Ларс. Ему непонятно, почему часть грузинской оппозиции требует закрыть границу с Россией, а другая — впускать больше россиян. «Российские граждане всегда приезжали в Грузию. Они будут приезжать и сейчас. Почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас?» — спросил министр.

    На КПП «Верхний Ларс» скопились тысячи машин и множество желающих покинуть Россию, включая тех, кто не хочет быть мобилизованным. Некоторых через границу не пропускают. Из-за «крайне напряженной обстановки» на КПП решили развернуть военкомат. Также границу разрешили переходить пешком.

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