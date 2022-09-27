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    МВД: На границе с Грузией на КПП «Верхний Ларс» официально разрешили пеший переход

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    На КПП «Верхний Ларс», находящемся на границе с Грузией, официально разрешили пеший переход через границу. Об этом 27 сентября сообщило МВД по Республике Северная Осетия-Алания.


    «Приток легкого транспорта, движущегося в сторону Грузии, серьезно нарастает <…>, обстановка остается крайне напряженной, что требует принятия дополнительных мер в части организации безопасности граждан», — говорится в сообщении ведомства.

    Также на границе в Верхнем Ларсе должен появиться военкомат, уточнили в МВД.

    Ранее «Фонтанка» писала, что перед грузинской границей тоже начали разворачивать мужчин, выдавая уведомление о запрете покидать территорию России.

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