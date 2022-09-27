МВД: На границе с Грузией на КПП «Верхний Ларс» официально разрешили пеший переход

На КПП «Верхний Ларс», находящемся на границе с Грузией, официально разрешили пеший переход через границу. Об этом 27 сентября сообщило МВД по Республике Северная Осетия-Алания.





«Приток легкого транспорта, движущегося в сторону Грузии, серьезно нарастает <…>, обстановка остается крайне напряженной, что требует принятия дополнительных мер в части организации безопасности граждан», — говорится в сообщении ведомства.

