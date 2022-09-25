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    Россияне штурмуют скоро закрывающуюся финскую границу

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    Пограничная служба Финляндии отчиталась, что накануне, 24 сентября, за сутки в страну через восточную границу въехали 7 662 гражданина России. Для сравнения, в прошлую субботу, 17 сентября, их было всего 4 649.

    Фото: Пограничная служба Финляндии
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    Как отмечают в ведомстве в своих соцсетях, трансграничное движение продолжает оставаться оживленным, и число прибывающих в страну иностранцев нарастает. Большую часть трафика по-прежнему принимает переход «Ваалимаа», но очереди появились и на «Нуйямаа».

    Как писала «Фонтанка», уже в ближайшие дни эта граница закроется. Россиян начнут пускать в Финляндию только к родственникам, по семейным обстоятельствам, на учебу или по работе. На какое-то время сохранится лазейка для владельцев недвижимости.

    Фото: Пограничная служба Финляндии

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