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    Россиянам, владеющим недвижимостью в Финляндии, сохранят право на въезд в страну. Но ненадолго

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    За гражданами России, владеющими в Финляндии собственностью, сохранили право въезжать в страну, но в ближайшей перспективе эту «лазейку» тоже закроют, заявил 23 сентября министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью Iltalehti.

    Кроме владельцев недвижимости, россиян будут пускать в страну только к родственникам, по семейным обстоятельствам, на учебу или по работе.

    Въезд россиян в Финляндию в туристических целях, будет заблокирован, а выдача виз — ограничена. Как заявили в правительстве государства, принять «принципиальное решение» о значительных ограничениях россиян пришлось на основании «серьезного ущерба» для международного положения Финляндии. Условия вступят в силу в ближайшие дни, но решение еще будут дорабатывать.

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