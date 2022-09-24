Осенний праздник фонтанов напомнил об увлечениях Петра. Посмотрите, как преобразился Петергоф

Мультимедийный спектакль «Петр Первый. Человек-история» прервал двухлетний перерыв в проведении подобного рода световых шоу на Большом каскаде и в Нижнем парке ГМЗ «Петергоф». В этом году представление посвящено 350-летию со дня рождения Петра Великого, его увлечению естественными науками и искусством, коллекционированием артефактов и предметов древности.



Шоу показывают дважды: вечером 24 сентября его можно будет посмотреть во второй раз. А накануне зрители уже увидели, как на фасаде Большого дворца и на 30-метровых экранах появляются проекции с образами исторических личностей и изображений эпохи.

