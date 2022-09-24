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    Волна обысков. В Петербурге полиция ищет телефонных террористов среди активистов и журналистов

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    Ранним утром 24 сентября полиция пришла с обыском к ряду петербургских активистов и журналистов. Telegram-каналы сообщали о силовиках дома у Виктории Арефьевой, Паллади Башуровой, Евгении Литвиновой и Дмитрия Мартыничева. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти объяснили, что оперативные мероприятия проходят в рамках уголовного дела о телефонном терроризме, возбужденного еще летом.

    «В рамках уголовного дела, возбужденного 01.07.2022 по признакам части 2 статьи 207 УК РФ с целью установления лиц, причастных к совершению преступления, сотрудниками уголовного розыска главка проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых установлен ряд лиц, возможно причастных к совершению указанного преступления. У данных лиц при содействии органов следствия организованно проведены обыски», — сообщает пресс-служба ГУ МВД.

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    В главке рассказали, что провели 15 обысков, в ходе которых изъяты компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, планшеты, жесткие диски, флешки, агитматериалы и экстремистская литература. Изъятое будет направлено на экспертизу.

    Это не первый случай, когда по такому же уголовному делу накануне митингов проводятся обыски и задержания среди активистов.

    © Фонтанка.Ру

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