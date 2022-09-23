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    «Оформлена ошибочно». Студенту СПбГУ пришла повестка

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    Студент СПбГУ, получивший повестку, сможет продолжить обучение. Вуз вступился за учащегося.

    О ситуации с повесткой сообщается на сайте СПбГУ 23 сентября. В сообщении говорится, что студенту пришла «повестка в военкомат, чтобы он пришёл для направления на учебные сборы». Информацию подтвердил заместитель ректора по безопасности Дмитрий Грязнов. Для решения вопроса он обратился в военный комиссариат.

    «Вопрос по данному студенту был решён — повестка была оформлена ошибочно. Как ранее сообщалось, частичная мобилизация не коснётся студентов», — отметил Грязнов. Учащихся просят информировать о подобных случаях ректорат.

    В студенческом телеграм-канале «Лупа и Пупа» уточняется, что речь идёт о студенте политфака, который поступил в вуз после срочной службы, где получил военно-учётную специальность «стрелок».

    Активисты студсовета оперативно связались с ректоратом, первокурснику выдали справку об обучении в университете, которая освобождает от частичной мобилизации.

    В Минобороны заявляли, что студенты-очники не попадают под частичную мобилизацию, а заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации.

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