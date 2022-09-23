«Оформлена ошибочно». Студенту СПбГУ пришла повестка

Студент СПбГУ, получивший повестку, сможет продолжить обучение. Вуз вступился за учащегося.



О ситуации с повесткой сообщается на сайте СПбГУ 23 сентября. В сообщении говорится, что студенту пришла «повестка в военкомат, чтобы он пришёл для направления на учебные сборы». Информацию подтвердил заместитель ректора по безопасности Дмитрий Грязнов. Для решения вопроса он обратился в военный комиссариат.



«Вопрос по данному студенту был решён — повестка была оформлена ошибочно. Как ранее сообщалось, частичная мобилизация не коснётся студентов», — отметил Грязнов. Учащихся просят информировать о подобных случаях ректорат.

