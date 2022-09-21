Зачем вводить «Спутник V» в нос: ответ комздрава Петербурга

Первый компонент вакцины «Спутник V» разрешили к применению в интерназальной форме и специальные насадки для этого распределили по всем районам Петербурга, сообщила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комздрава Лариса Соловьева.
Как она рассказала во время прямого эфира в группе комздрава во «ВКонтакте» 21 сентября, при назальной вакцинации первый компонент прививки будет забираться шприцом, затем игла будет заменяться на специальную насадку для носовой полости, и с помощью неё будет проводиться орошение.
«Убиваем двух зайцев, вводим её в ворота инфекции. Это более щадящий путь введения, для тех, кто боится уколов», — пояснила Соловьева.
Накануне мы писали, что в Петербурге поступила большая партия насадок-распылителей для назальной вакцинации «Спутником V».