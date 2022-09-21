«Мужчин выпускают без проблем». Россияне рассказали о выезде в Финляндию

Мужчины из России спокойно пересекают сухопутную границу России и Финляндии — с ограничениями на российской стороне они не сталкиваются, следует из отчетов в крупнейшем чате о поездках в Суоми «На Границе» 21 сентября.
«49 лет и 51 год, мужчины, из РФ выпустили, а в Финляндию пустили», «Торфяновка, въехал в Финляндию на автобусе. Все заняло не более 1,5 часа. Мужчин выпускают без проблем», «На автобусе прошли чуть меньше чем за три часа, обе границы в сторону Финляндии. У меня никаких документов не спрашивали, кроме загранпаспорта, все прошли без проблем», — пишут 21 сентября пользователи.
Есть там и рассказ Романа, который тоже смог пересечь границу без проблем. «Въехал в Финляндию на своём авто. В ОСАГО вписана девушка. В обратную сторону ехать не собираюсь, но машину в РФ хочу отправить, девушка будет одна за рулем», — написал мужчина.
Ранее о возможных ограничениях на выезд за рубеж во время частичной мобилизации высказались в Госдуме и Ростуризме.
В Законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» говорится, что «гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас».