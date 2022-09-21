В Госдуме ответили, выпустят ли мужчин за границу

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    Дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией не предусмотрено, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Но есть нюанс.

    «Подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но лучше этого не делать», — сообщил Картаполов РИА Новости 21 сентября.

    Тем, кто может попасть под мобилизацию, Картаполов не советует ехать на отдых в Турцию. «Отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края», — подчеркнул он.

    В то же время в Законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» говорится, что «гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас».

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