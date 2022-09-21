В Госдуме ответили, выпустят ли мужчин за границу

Дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией не предусмотрено, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Но есть нюанс.



«Подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но лучше этого не делать», — сообщил Картаполов РИА Новости 21 сентября.



Тем, кто может попасть под мобилизацию, Картаполов не советует ехать на отдых в Турцию. «Отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края», — подчеркнул он.

