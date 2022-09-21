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    Ростуризм высказался про ограничения на выезд из России во время частичной мобилизации

    2 комментария

    Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова ответила на вопросы по поводу выезда за рубеж в условиях частичной мобилизации. Она смогла лишь сказать, что никаких ограничений пока нет.

    «По нашим данным, на текущий момент никаких ограничений на выезд за границу не вводилось. Необходимо дождаться соответствующих официальных разъяснений. Такая информация нами запрошена», — сообщила Догузова 21 сентября в своём Telegram-канале.

    Ранее в Госдуме ответили на тот же вопрос не совсем определенно.

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