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    COVID-19

    Главный врач больницы Боткина рассказал о том, как ковид маскируется под странное ОРВИ

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    Симптомы новых штаммов коронавируса могут быть очень похожи на обычное сезонное ОРВИ. Возможны тяжелые последствия для групп риска, рассказал главный врач петербургской клинической инфекционной больницы им. Боткина Денис Гусев.

    «Сейчас новая коронавирусная инфекция протекает практически как ОРВИ. Это насморк, першение в ротоглотке, сухой кашель. И я уже не беру общие инфекционные проявления — повышение температуры, озноб и так далее. Реже мы видим поражение нижних дыхательных путей. Хотя в последнюю неделю увеличилось число пациентов с КТ-2, КТ-3. В основной массе пациенты болеют с поражением верхних дыхательных путей», — перечислил Денис Гусев 19 сентября в эфире канала «Санкт-Петербург».

    При этом смертность растет, и утверждать, что все переносят вирус легко, нельзя. Есть группы риска, у которых остаются перспективы неблагоприятного развития болезни и тяжелых последствий.

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