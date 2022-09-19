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    Водитель машины ДПС, попавшей в лобовую аварию с фурой на Киевском шоссе, умер в больнице

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    Один из полицейских, пострадавших в ДТП с грузовиком в Гатчинском районе Ленобласти, скончался от травм. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины аварии.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 11:40 на 63-м километре федеральной трассы Р-23 «Псков» 56-летний водитель грузовика Scania по неустановленной причине выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся со служебным автомобилем ГИБДД Гатчинского района. На фото с места ДТП видно, что обе машины в итоге оказались в кювете, полицейскому «Форду» буквально разворотило переднюю часть.

    В результате двух сотрудников ГИБДД госпитализировали с тяжелыми травмами. Один из них, 25-летний молодой человек, скончался в больнице, второй находится в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что сильнее всего пострадал водитель патрульной машины. Водитель «Скании» не пострадал.

    По факту ДТП ведется проверка.

    Фото: «Дорожный инспектор»

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