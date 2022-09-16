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    Путин назвал шизофренией западные санкции против детей российских чиновников

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    Западные санкции в отношении детей некоторых российских чиновников являются запредельными и граничат с шизофренией. Об этом на вечерней пресс-конференции в рамках саммита ШОС 16 сентября заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Я думаю, что это шизофрения. Потому что несовершеннолетних детей под санкции ставить — это вообще запредельные вещи. Мне кажется, что они просто уже перестали понимать, что они делают», — цитирует Путина ТАСС.

    Напомним, что накануне Минфин США опубликовал новый санкционный список, в который вошли глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, его дочери, супруга и ещё две женщины, которые были названы «жёнами» Кадырова.

    В ходе той же пресс-конференции в Самарканде президент России рассказал о плане спецоперации, прокомментировал заявления Киева о проведении контрнаступления ВСУ и предупредил о «более серьёзном» ответе на обстрелы со стороны Украины.

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