Путин назвал шизофренией западные санкции против детей российских чиновников

Западные санкции в отношении детей некоторых российских чиновников являются запредельными и граничат с шизофренией. Об этом на вечерней пресс-конференции в рамках саммита ШОС 16 сентября заявил президент РФ Владимир Путин.
«Я думаю, что это шизофрения. Потому что несовершеннолетних детей под санкции ставить — это вообще запредельные вещи. Мне кажется, что они просто уже перестали понимать, что они делают», — цитирует Путина ТАСС.
Напомним, что накануне Минфин США опубликовал новый санкционный список, в который вошли глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, его дочери, супруга и ещё две женщины, которые были названы «жёнами» Кадырова.
В ходе той же пресс-конференции в Самарканде президент России рассказал о плане спецоперации, прокомментировал заявления Киева о проведении контрнаступления ВСУ и предупредил о «более серьёзном» ответе на обстрелы со стороны Украины.