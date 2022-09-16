Путин назвал шизофренией западные санкции против детей российских чиновников

Западные санкции в отношении детей некоторых российских чиновников являются запредельными и граничат с шизофренией. Об этом на вечерней пресс-конференции в рамках саммита ШОС 16 сентября заявил президент РФ Владимир Путин.



«Я думаю, что это шизофрения. Потому что несовершеннолетних детей под санкции ставить — это вообще запредельные вещи. Мне кажется, что они просто уже перестали понимать, что они делают», — цитирует Путина ТАСС.

