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    Боевые действия на Украине

    Путин предупредил о «более серьезном» ответе на обстрелы со стороны Украины

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    Президент РФ Владимир Путин анонсировал «более серьезные» ответы на обстрелы со стороны Украины. Он подчеркнул, что спецоперация — это «не какое-то очередное предупреждение». В ходе СВО Россия видит «попытки проведения каких-то терактов, попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре».

    По словам главы государства, реакция России на эти инциденты «сдержанная, но до поры до времени».

    «Совсем недавно ВС России нанесли пару ударов чувствительных. Будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным. <...> Ответ будет, если они не поймут, что такие методы недопустимы», — заверил Путин 16 сентября на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

    Российский лидер, говоря о терактах, уточнил, что речь идет об убийствах должностных лиц на подконтрольных РФ территориях Украины и на территории самой России, в том числе «вокруг ядерных объектов».

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