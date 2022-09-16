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    Боевые действия на Украине

    Путин — о «контрнаступлении» Украины: Флаг в руки, посмотрим, чем оно закончится

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    Президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявления Киева о проведении контрнаступления ВСУ на Украине.

    «Киевские власти объявили, что начали и проводят контрнаступательную операцию, посмотрим, чем она закончится», — сказал глава государства 16 сентября на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

    По его словам, Украина отказалась от переговоров и заявила, что хочет добиваться «победы на поле боя». «Флаг в руки, они сейчас как раз пытаются это сделать, проводя контрнаступление. Посмотрим, чем оно закончится», — добавил российский лидер.

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