«Мы не спешим». Путин заявил, что план спецоперации на Украине корректировке не подлежит

План спецоперации на Украине корректировке не подлежит, основная цель — освобождение Донбасса. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.



«Генштаб по ходу операции принимает оперативные решения, что-то является ключевым, а основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжается, несмотря на попытки контрнаступления украинской армии. У нас наступательные операции на Донбассе не прекращаются, они идут, небольшим темпом, постепенно российская армия занимает новые территории», — сказал российский лидер.

