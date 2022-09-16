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    Боевые действия на Украине

    «Мы не спешим». Путин заявил, что план спецоперации на Украине корректировке не подлежит

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    План спецоперации на Украине корректировке не подлежит, основная цель — освобождение Донбасса. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

    «Генштаб по ходу операции принимает оперативные решения, что-то является ключевым, а основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжается, несмотря на попытки контрнаступления украинской армии. У нас наступательные операции на Донбассе не прекращаются, они идут, небольшим темпом, постепенно российская армия занимает новые территории», — сказал российский лидер.

    Он отметил, что Россия «воюет не полной армией», а только контрактной частью. «Мы и не спешим в этой части, но по сути никаких изменений нет», — подчеркнул Путин.

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