В Кремле ответили на вопрос о всеобщей мобилизации: новости вокруг спецоперации за 13 сентября

Вопрос о всеобщей мобилизации волнует россиян чуть ли не с первого дня спецоперации Фото: Иван Рейзвих / NGS55.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 13 сентября.

Украина разработала проект по гарантиям безопасности



Офис Зеленского представил свой проект по гарантиям безопасности для Украины. В него вошли «превентивные меры» военного, финансового, инфраструктурного, технического и информационного характера и меры, которые необходимо принять «безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины». Также, по мнению украинских властей, безопасность страны будут гарантировать «полноценный санкционный пакет» и соглашения о поставке Украине современных систем противовоздушной и противоракетной обороны.



Кроме того, ожидается, что со стороны Черного моря безопасность Украины будут гарантировать региональные соглашения с Турцией, Румынией и Болгарией. Для еще большей безопасности планируется привлечь к военным учениям на Украине иностранных инструкторов и советников. Помимо этого документ предусматривает, что распространяться гарантии должны на территорию Украины в рамках международно признанных границ, ни о каком принятии нейтрального статуса, ограничении численности или мощности ВСУ не может быть и речи.



Также проект по гарантиям безопасности предусматривает, что все гражданские старше 18 лет могут быть привлечены к территориальной обороне. В документе говорится, что «по образцу стран с обязательным военным призывом» Украина должна держать большие силы теробороны, включая резервистов, которых можно призвать на военную службу.

В качестве гарантов, ожидают в офисе Зеленского, участниками Киевского договора о безопасности могли бы стать США, Британия, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы.



Страны ЕС больше не принимают от россиян документы на туристические визы

Документы на получение виз от российских туристов отказались принимать сразу девять стран Евросоюза:

Латвия; Литва; Эстония; Польша; Чехия; Словакия; Дания; Бельгия; Нидерланды.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, некоторые страны продолжают принимать от россиян документы под туристические поездки и выдавать визы гражданам РФ. В списке лояльных стран оказались Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр. Они готовы выдавать национальные, но не шенгенские визы.



Старшеклассникам будут преподавать историю спецоперации

Историю спецоперации на Украине включили в курс общей истории для школьников 10–11-х классов. Соответствующий приказ подписал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, на уроках истории школьники будут изучать геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему, научатся отличать правду от фейков, а учителя будут преподавать учащимся «готовность дать отпор фальсификациям российской истории».



Власти Украины заявили о задержании российских учителей

После «перегруппировки» российских войск с харьковского направления вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в Харьковской области задержали учителей из России, которые преподавали в местных школах по российской программе. По ее словам, задержанным грозит до 12 лет лишения свободы — за «нарушение законов и обычаев войны» (ст. 438 УК Украины).

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания учителей украинскими военнослужащими, но позже министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что сообщения Верещук — фейк, а на контролируемых Россией территориях Харьковской области российских учителей не было.

— Все учителя, которые ранее отправились преподавать на освобожденные территории, сейчас находятся там, где ситуацию контролируют российские военные и военные Донецкой и Луганской Народных Республик, — цитирует ТАСС слова Сергея Кравцова. — Заявления о том, что они привлечены к ответственности в Харьковской области и им грозит тюремный срок, не соответствуют действительности.



В Кремле ответили на вопрос о всеобщей мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время речь о мобилизации в России не идет.

— В настоящий момент — нет. Об этом речи не идет, — сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривают ли власти вариант полной или частичной мобилизации в стране.

12 сентября о том, что в России нет необходимости в военной мобилизации на фоне ситуации на Украине, говорил сенатор Андрей Климов.

С начала боевых действий на Украине в Кремле не раз подчеркивали, что в России мобилизация не планируется. Однако 12 сентября Дмитрий Песков отказался отвечать на соответствующий вопрос и переадресовал его Минобороны.