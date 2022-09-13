Финский залив показал дно. Эксперты рассказали, почему он обмелел

Финский залив показал свое дно. Петербуржцам, которые отправились на лоно Комаровского пляжа в минувшие выходные, довелось наблюдать усеянные валунами отмели и косы, растянувшиеся к центру водоема на десятки метров. Одни, кто посмелее, перепрыгивали «на глубину» с камня на камень, устроив фотосессии на фоне лунного пейзажа. Другие разволновались — что происходит? Почему ушла вода и вернется ли?
Тренд на обмеление Финского залива был заложен еще в августе, ставшем самым жарким почти за полтора века. Обмелело настолько, что из воды гавани форта «Пётр I» показалось старинное мраморное надгробие и стало возможно разглядеть надпись на плите.
Уникальная география
С падением уровня воды в Финском заливе Петербург до недавних пор сталкивался редко. Куда более городу знаком обратный процесс — наводнения. За триста лет, с 1703-го до 2004 года, Петербург топило 324 раза. Во время двух катастрофических половодий — 7 ноября 1824 года и 23 сентября 1924 года — вода поднялась на 421 и 380 сантиметров соответственно.
Как говорят ученые, наводнения в Петербурге — самые большие по Балтийскому морю, ни в одном другом городе на побережье таких нет. Причина его притягательности для воды — в уникальном географическом положении Петербурга относительно Финского залива.
— Залив вытянут вдоль широты. Поскольку у нас преобладает западный перенос, то есть ветер с запада, его направление совпадает с основным направлением Финского залива. Кроме того, в области Таллина и Хельсинки залив постепенно сужается и мелеет. Поэтому волна, которая заходит в залив с открытого моря, уменьшается в поперечном сечении, и вся масса воды вынуждена пропорционально подниматься кверху, — объяснил механику процесса Валерий Малинин, доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета.
То есть если до сужения шла волна высотой 2 метра, после сужения она может достигать 4 метров. Куда при таком натиске деваться стоку Невы? Единственный выход — тоже подниматься.
С появлением защитной дамбы от Лисьего Носа через Кронштадт до Ораниенбаума о наводнениях Петербург забыл. Нет, западный перенос никто не отменял и большая вода по-прежнему бушует в заливе, но вся остается за пределами КЗС.
К тому же с потеплением климата произошла сезонная смена, и летне-осенние наводнения, говорит Малинин, сместились на декабрь — январь.
Уровень упал на 36 сантиметров
Как рассказали «Фонтанке» в КЗС, на сегодняшний день уровень возле комплекса защитных сооружений со стороны Финского залива составляет –39 сантиметров, со стороны Невской губы –36 сантиметров.
Снижению уровня, говорят ученые, есть несколько объяснений, которые к тому же могут накладываться, дополняя эффект друг друга.
Объяснение первое — связь с Ладожским озером
— Уровень Ладоги ниже, и сток Невы, соответственно, ниже нормы. Соответственно, меньше воды идет в Финский залив, — говорит Валерий Малинин.
В Карельском центре гидрометеорологии отмечают — уровень воды в Ладоге сейчас действительно ниже средних многолетних значений: 457 сантиметров, по данным на 11 сентября, против 485 в среднем по сентябрю за несколько лет.
— В этом году [весенний] паводок был достаточно высокий, но не было характерного дождевого паводка в летний период. И поэтому в большей части карельских водоемов уровни ниже средних многолетних значений — где-то это 10 сантиметров, где-то 40, — рассказали карельские метеорологи.
Объяснение второе — межень
— Конец августа — сентябрь — сезонно низкий уровень в Финском заливе. Это связано в том числе с грунтовыми водами, в это время наблюдается самый низкий их уровень. Понятно почему — лето было засушливым, — объясняет Валерий Малинин.
Такую фазу водного режима гидрологи называют межень.
Объяснение третье — восточный ветер
— Когда дуют восточные ветра, они отгоняют воду за пределы дамбы. Западный ветер — типичное постоянное явление, а вот восточные и юго-восточные ветра это нетипичное явление для наших широт, это бывает достаточно редко, — рассказывает Валерий Малинин.
Кроме того, пришли разные атмосферные образования.
— Циклон с пониженным давлением, с одной стороны, и антициклон с повышенным давлением на другом конце — вот и получили разницу атмосферного давления. Вода будет реагировать на это — перетекать из зоны с повышенным давлением в зону пониженного давления, — объясняет Дмитрий Исаев, кандидат гидрологических наук.
Ситуацию спасет циклон
Дамба спасла город от наводнений, но с ее появлением низкие уровни воды в заливе стали наблюдаться все чаще. Татьяна Еремина, директор института гидрологии и океанологии РГГМУ, отметила, что значительное падение уровня фиксировали в 2015 году. В КЗС сообщили, что похожее явление отмечали прошлым летом.
Нынешнее снижение уровня — еще не рекорд.
— За последние пять лет в сентябре уровень часто был с отрицательными значениями. В 2017 году достигал
Как подчеркнул Александр Колесов, пока что повода для беспокойства нет — уровень в
Но в этом сезоне такого точно не произойдет — уже к концу недели в Петербург придет циклон.
— Развернутся атмосферные процессы. Дожди здесь не так сыграют свою роль, как западные ветра, — говорит Дмитрий Исаев.
Более существенное повышение уровня воды в Финском заливе, по прогнозу Гидрометцентра, ожидается в третьей декаде сентября.
А пока погода не изменилась, у петербуржцев есть еще пара дней, чтобы сфотографироваться на фоне валунов с морского дна.
Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»