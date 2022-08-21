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    Тайны Кронштадта. Из воды у гавани форта «Пётр I» показалось мраморное надгробие

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    Жаркое лето в Петербурге привело к тому, что водоемы вовсю цветут и пахнут, а также теряют в уровне воды. Так, в гавани форта «Пётр I» экскурсоводы заметили мраморный куб. При ближайшем рассмотрении он оказался надгробием, на котором отлично сохранилось имя покойного – Николай Григорьевичъ Сидоровъ. Фото находки было опубликовано 21 августа в группе «Форты и маяки Кронштадта: экскурсии».

    Комментаторы подсказали, что надгробие могло принадлежать могиле известного в Кронштадте купца и общественного деятеля, скончавшегося в 1897 году от рака пищевода. Похоронен он был на православном городском кладбище Св. Троицы около храма.

    Николай Сидоров свою жизнь посвятил торговле разнообразными продуктами. «Кронштадтский вестник» регулярно публиковал рекламу его овощей и сыров. А ближе к концу своей жизни купец построил «Сидоровский» канал между Кронштадтом и Ораниенбаумом и запустил пароходное сообщение.

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