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    Главный синоптик Петербурга: Август станет самым тёплым за всю историю наблюдений, не помешает даже наступающее похолодание

    1960
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    Уходящий август в Петербурге станет самым жарким за весь период погодных наблюдений, то есть почти за полтора века — с 1881 года. Об этом 29 августа сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    «Доброе утро, последнее доброе погодное утро этого лета. Все меняется в атмосфере вместе с окончанием моего отпуска, отпуска с такой фантастической погодой. Итоги августа, конечно, подведем, но уже сейчас понятно, что это будет самый жаркий август за весь ряд наблюдений с 1881 года. Даже предстоящее похолодание в последние дни лета не сможет что-то изменить», — пишет Колесов в своём телеграм-канале.

    По его словам, начиная с середины недели придёт резкое похолодание, до 11–13 градусов в дневные часы. Вместе с дождём и северным свежим ветром оно, по словам синоптика, «будет казаться осенью, особенно после 30-градусной жары прошедших выходных».

    Напомним, 28 августа в Петербурге был зафиксирован суточный рекорд максимальной температуры воздуха — плюс 30,7 градуса, что на 0,9 градуса выше, чем было в этот день в 1997 году. Это четвёртый рекорд за август, первые три были поставлены 17, 18 и 24 августа. Еще два температурных рекорда природа побила в начале июля. Во всех случаях воздух прогревался до 30 с лишним градусов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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