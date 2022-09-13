«Ъ»: Российских учителей не было в Харьковской области

В Харьковской области не было российский учителей. Об этом 12 сентября сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минпросвещения.

Вечером в понедельник появились сообщения, что на покинутых ВС РФ территориях Украины задержаны учителя из России, которые преподавали в школах по российской программе.

«В регионе не было российских учителей, которые могли быть привлечены к какой-либо ответственности», — цитирует «Ъ» слова источника, близкого к Минпросвещения.