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    Боевые действия на Украине

    «Для достижения целей СВО». В Минобороны РФ заявили о переброске сил от Изюма и Балаклеи в ДНР

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    В Минобороны России заявили о проведении в течение трех суток операции по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой народной республики.

    «Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма (Харьковская область. — Прим. ред.) для наращивания усилий на Донецком направлении», — сказано в сообщении МО РФ.

    Как рассказали в ведомстве, в ходе данной операции был проведён «ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск». А по противнику в это же время «наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии».

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