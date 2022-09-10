«Для достижения целей СВО». В Минобороны РФ заявили о переброске сил от Изюма и Балаклеи в ДНР

В Минобороны России заявили о проведении в течение трех суток операции по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой народной республики.



«Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма (Харьковская область. — Прим. ред.) для наращивания усилий на Донецком направлении», — сказано в сообщении МО РФ.