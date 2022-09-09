Беглов пригрозил петербуржцам опасным гриппом

Грипп может быть опасен, поэтому надо прививаться, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Обычный грипп может быть не менее опасным. Очень важно защитить себя. В Петербурге сделано все необходимое, чтобы жители могли привиться», — цитирует 9 сентября градоначальника пресс-служба Смольного.

Привиться можно в одном из 30 мобильных пунктов вакцинации, большая часть которых работает у станций метро. А также в поликлиниках.

До конца года в планах городских властей привить 3,24 млн петербуржцев. Пока он выполнен лишь на 11,5%.