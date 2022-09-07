Страны Балтии закроются для россиян с «шенгеном» в течение десяти дней

В ближайшие десять дней вступит в силу запрет на пересечение границ стран Балтии для россиян с шенгенскими визами. Об этом 7 сентября заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.



Он подчеркнул, что граждане РФ с краткосрочными шенгенскими визами не смогут пересекать внешнюю границу ЕС в странах Балтии, «будь то аэропорт, сухопутная, а возможно, и морская граница» (цитата по «Интерфаксу»).



По его словам, это решение имеет и силовой, и морально-политический аспект, поскольку большинство россиян использует для въезда в ЕС именно эти страны, а также Финляндию и Польшу.

