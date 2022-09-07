В Карелии нашли возможные подтверждения древнего потопа

Два древних поселения нашли на севере Карелии археологи Петрозаводского университета. На этих стоянках жили создатели беломорских петроглифов около 6 тысяч лет назад.
Как сообщает ПетрГУ 7 сентября, первобытные стоянки расположены на берегу реки Выг, вокруг них — множество наскальных изображений, датированных V–IV тыс. до
«Еще в 30-х годах советские археологи нашли поселение неподалеку от петроглифов, которое было занесено морским песком. Тогда они предположили, что было какое-то подтопление, но локальное. Теперь мы обнаружили две другие стоянки древних людей и нашли там керамическую посуду, занесенную морским песком. Вероятно, хозяева ее оставили, когда покидали затопляемые участки», — рассказывает начальник экспедиции Александр Жульников. Его цитирует РИА Новости.
На то, что люди уходили в спешке, указывают находки: под слоем морского песка нашли забытые предметы быта. Мы пока не можем судить о масштабе наводнения, насколько глобальным он был, но, по словам Жульникова, ясно, что вода прибывала стремительно. Причиной могли стать глобальные климатические изменения. Дальнейшие исследования будут направлены на установление масштаба потопа.
Благодаря раскопкам удалось выявить обширные культурные связи древних людей. Например, кремневые наконечники стрел привезены с берегов Северной Двины, а сосуд, судя по орнаменту, — из-за Урала. Также найдены орудия из кварца и кремня, косточки птиц, фрагмент керамической скульптурки.
«Мы обнаружили сосуды с ромбоямочным орнаментом, а также сосуд с узором из оттисков гребенчатого штампа в виде арок, который имеет зауральское происхождение. То, как он попал в арктическую Карелию, остается вопросом, но теперь ясно, что связь с Зауральем у изучаемых племен была. Еще экспедиция зафиксировала много кремневых наконечников от стрел, которые принесены с района Северной Двины (нынешний Архангельск, сотни километров от Беломорского района)», — рассказывает Жульников.
Археологи предполагают, что участки, где на камень наносили рисунки, были семейными святилищами. Петроглифы, вероятно, выполняли магическую функцию — для удачной рыбалки или охоты. Всего в Беломорском районе открыто более 2500 петроглифов, и самый частый из них — это изображение лодки. По словам Жульникова, древние люди часто плавали на соседние острова, и петроглиф мог выполнять функцию оберега. В 2019 году экспедиция выявила в низовье реки Выг неизвестную прежде группу наскальных изображений — лебедей с непропорционально удлиненными шеями. Подобных среди онежских петроглифов пока не найдено.