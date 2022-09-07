В Карелии нашли возможные подтверждения древнего потопа

Два древних поселения нашли на севере Карелии археологи Петрозаводского университета. На этих стоянках жили создатели беломорских петроглифов около 6 тысяч лет назад.



Как сообщает ПетрГУ 7 сентября, первобытные стоянки расположены на берегу реки Выг, вокруг них — множество наскальных изображений, датированных V–IV тыс. до н. э. Одна из них укрыта мощным слоем речных или морских наносов.



«Еще в 30-х годах советские археологи нашли поселение неподалеку от петроглифов, которое было занесено морским песком. Тогда они предположили, что было какое-то подтопление, но локальное. Теперь мы обнаружили две другие стоянки древних людей и нашли там керамическую посуду, занесенную морским песком. Вероятно, хозяева ее оставили, когда покидали затопляемые участки», — рассказывает начальник экспедиции Александр Жульников. Его цитирует РИА Новости.

