Мойдодыр с Утесовым. Возле Елисеевского магазина показывают советскую ностальгию

На афишных тумбах вдоль Малой Садовой представлены 26 плакатов. Одни посвящены вреду курения, другие — профилактике дифтерии и скарлатины, третьи — уничтожению мух. Есть и лозунги о пользе прививок и необходимости мыть руки, которые звучат особенно актуально в коронавирусной современности. Но каждый экспонат — копия хитов соцрекламы 1920–1981 годов, хранящихся в архивах Российской национальной библиотеки.

Выставка «Да, гигиена!» посвящена столетию со дня появления в СССР Государственной санитарно-эпидемиологической службы, которое будут праздновать 15 сентября. Экспозицию открыли руководитель петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова, вице-губернатор Олег Эргашев и председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский.

Первых посетителей на несколько часов погрузили в советскую атмосферу. Перед ними выступил хор пионеров с горнистом и барабанщиком, а диджей Дмитрий Сапфиров исполнил на патефонах 1935 года песни Леонида Утесова. Тут же плясал символ чистоты и красоты Мойдодыр: раздавал зрителям леденцы на палочке — и, разумеется, интересовался перед этим, мыли ли они руки.

Выставка плакатов продлится до 22 сентября. Некоторые экспонаты оживлены при помощи технологий дополненной реальности AR: стоит направить на них смартфон, и персонажи начинают разговаривать и двигаться.



В эти же дни в Музее гигиены, расположенном совсем рядом, на Итальянской улице, работает вторая часть выставки — там в мультимедийном формате рассказана история российских санитарно-эпидемиологических органов. Посетители смогут узнать, как ленинградцы боролись с эпидемиями в блокаду и с какими вирусными угрозами сталкивалась наша страна, прикоснуться к лабораторному оборудованию и даже примерить защитные комбинезоны.