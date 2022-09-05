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    МИД: Два сотрудника посольства РФ в Кабуле погибли из-за теракта

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    В Кабуле погибли два сотрудника посольства России из-за теракта. Об этом 5 сентября сообщили в МИД РФ.

    «В непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии», — заявили в российском МИД.

    Сегодня утром прогремел взрыв в столице Афганистана — смертник пришел к посольству России. По данным Reuters, террорист пришел к воротам российского посольства на улице Дар-уль-Аман в Кабуле.

    Также есть пострадавшие среди и афганских граждан.

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