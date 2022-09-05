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    У российского посольства в Кабуле подорвался смертник, есть жертвы

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    В афганской столице прогремел взрыв утром 5 сентября. Смертник пришел к российскому посольству.

    О том, что исполнителем взрыва был террорист-смертник, пишет Reuters. Известно, что он пришел к воротам российского посольства на улице Дар-уль-Аман в Кабуле. По некоторым данным, есть жертвы.

    ТАСС со ссылкой на местные СМИ сообщает, что среди погибших могут быть два российских дипломата. Взрыв произошел в тот момент, когда член дипмиссии вышел назвать имена претендентов на визы.

    Всего задеть могло около 20 человек.

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