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    Привиться быстро по пути на работу. «Фонтанка» рассказывает, где и чем

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    Прививочная кампания против гриппа началась в этом году раньше обычного — 24 августа. Как всегда, Выборгский район первым отправил к станциям метро бригады для вакцинации в передвижных прививочных пунктах — к «Удельной», «Проспекту Просвещения», «Парнасу». Всего в городе их сейчас 10. Правда, из-за непогоды уколоться в них народ не торопился — желающих было 2269 человек.

    В основном петербуржцы пока вакцинируются в прививочных кабинетах поликлиник, это сделали за неделю уже более 81 тысячи человек. Возможно, потому что там можно сделать прививки от коронавируса и гриппа одновременно. А если сделать сначала только от гриппа, то, чтобы вакцинироваться от коронавируса, надо ждать месяц. Об этом 2 сентября рассказала Лариса Соловьева, начальник отдела по организации амбулаторной помощи комитета по здравоохранению Петербурга.

    Город получил от Минздрава 12 тысяч доз «Ультрикс-квадри» — четырехвалентную вакцину, в которую включены все 4 штамма вируса, спрогнозированные ВОЗ как актуальные в этом сезоне гриппа. Она предназначена в основном для вакцинации детей и беременных, но и в прививочные кабинеты взрослых поликлиник тоже направлена какая-то часть. Остальные, как и в прошлом году, будут прививаться трехвалентным «Совигриппом», и именно эта вакцина достается бригадам, прививающим петербуржцев в прививочных пунктах.

    За исключением Адмиралтейского, в котором не будут их организовывать, в районах обещают открыть от 1 до 6 передвижных пункта с понедельника, 5 сентября. График их работы на первый месяц осени опубликован на сайте комитета по здравоохранению.

    Последние два года гриппа в России почти не было — его, как и другие ОРВИ, вытеснил новый вирус SARS-CoV-2. Хотя уже в 2021-м случаи заболевания гриппом, а также гриппом и ковидом одновременно уже регистрировались. Причем с диагнозом «грипп+ковид» чаще петербуржцы попадали на больничные койки с тяжелым и среднетяжелым течением болезни.

    По данным Института гриппа им. Смородинцева, на прошлой неделе в России зарегистрировали три случая заражения гриппом.

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