Привиться быстро по пути на работу. «Фонтанка» рассказывает, где и чем

Прививочная кампания против гриппа началась в этом году раньше обычного — 24 августа. Как всегда, Выборгский район первым отправил к станциям метро бригады для вакцинации в передвижных прививочных пунктах — к «Удельной», «Проспекту Просвещения», «Парнасу». Всего в городе их сейчас 10. Правда, из-за непогоды уколоться в них народ не торопился — желающих было 2269 человек.



В основном петербуржцы пока вакцинируются в прививочных кабинетах поликлиник, это сделали за неделю уже более 81 тысячи человек. Возможно, потому что там можно сделать прививки от коронавируса и гриппа одновременно. А если сделать сначала только от гриппа, то, чтобы вакцинироваться от коронавируса, надо ждать месяц. Об этом 2 сентября рассказала Лариса Соловьева, начальник отдела по организации амбулаторной помощи комитета по здравоохранению Петербурга.

